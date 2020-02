Temps de lecture : 2 minutes

Android 10 n’étant pas encore arrivé sur la totalité de nos smartphones lancés cette année ou l’année passée, Google propose déjà aux développeurs d’applications mobiles (Android) une version préliminaire de la prochaine itération de son OS, à savoir Android 11.

L’annonce elle-même n’a rien d’extraordinaire, Google lance souvent la ‘developper preview’ de la prochaine version d’Android au début de chaque année, afin que les développeurs puissent avoir le temps d’intégrer les nouvelles fonctionnalités incluses dans cette dernière dans les prochaines versions de leurs applications respectives.

Des bulles de tout et partout !

Pour ce qui semble pour l’instant être l’ajout phare de la nouvelle version d’Android, Google s’est directement inspiré de l’application Messenger de Facebook. En effet, il sera possible d’avoir des bulles de conversations sur quasiment toutes les applications de messagerie instantanée y compris… « Messages » ! (L’application de gestion des SMS sur Android).

On s’attend donc à avoir les conversations qui se rétrécissent en petites bulles de part et d’autre de l’écran sur des applications à l’instar de WhatsApp, Viber…

Un peu plus de vie privée

La developper preview d’Android 11 intègre aussi un verrou supplémentaire permettant aux utilisateurs de mieux contrôler les informations qu’ils partagent avec telle ou telle application. De ce fait, il leur sera proposé d’accorder des autorisations temporaires qui s’annulent juste après la fermeture de l’application en question.

Ainsi, les applications ne pourront pas accéder à des fonctionnalités sensibles telles que la caméra, le microphone ou le GPS sans une nouvelle autorisation de la part de l’utilisateur.

Le partage au centre de l’expérience

Beaucoup de contenu qui s’affiche sur nos smartphones demeure jusqu’à l’heure qu’il est très difficile à partager. Que ce soit des manipulations, des morceaux de vidéo ou même des erreurs d’interface, il est parfois difficile de faire parvenir l’émotion désirée avec une simple capture d’écran ‘rigide’.

Pour pallier ce problème, Android 11 intégrera de manière native une fonctionnalité d’enregistrement vidéo de l’écran, qui se trouvera dans le menu des raccourcis de la barre des statuts, à côté de celles permettant d’activer le Wi-Fi et le Bluetooth.

Il faut dire que certains constructeurs intègrent déjà cette fonctionnalité (qui vient à la base d’iOS) sur leurs interfaces utilisateurs personnalités. C’est notamment le cas de la OneUI de Samsung et de la MIUI de chez Xiaomi.

Nouveaux formats d’écran

Air du temps oblige, Android 11 proposera un support étendu de tous les formats de pliures suite à la multiplication des constructeurs proposant des téléphones pliables de manière verticale (Galaxy Z Flip), horizontale (Galaxy Fold), vers l’intérieur (Motorola Razr) et vers l’extérieur (Huawei Mate X).

Il en va sans dire qu’Android 11 axera sa gestion des réseaux et de la connectivité sur la toute nouvelle 5G qui devient de plus en plus disponible à travers le monde.

