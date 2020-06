Android 11 (beta) disponible sur plus de modèles de smartphones (Oppo, Xiaomi…)

A l’approche de son lancement officiel plus tard cette année, Android 11, ou plutôt sa version beta, devient disponible sur de plus en plus d’appareils. Après avoir été disponible sur la gamme des Pixel, des smartphones Xiaomi, Oppo et OnePlus propose désormais la possibilité d’avoir la derniere version de l’OS Mobile de Google.

Malheureusement, il n’est pas toujours possible de les installer via OTA (Wi-Fi ou Données mobile), les utilisateurs intéressés devront dès lors télécharger la ROM depuis le site officiel d’Android, et l’installer de manière manuelle.

Les modèles compatibles Android 11 beta

Les liens mènent vers les ROMs en question.

Un Pixel qui déçoit

Pour la première fois depuis le lancement par Google de la gamme des pixels, un modèle n’aura pas le droit à la dernière version d’Android. Il s’agite évidemment du premier Google Pixel (et de sa variante XL), commercialisé à partir de 2016, qui est désormais considéré comme obsolète.

Il aura tout de même eu une belle longévité, quand on sait qu’il a été lancé avec Android 7.1 Nougat. Il est donc le seul appareil de cette ère là à avoir Android 11, hormis les OnePlus 3 et 3t.