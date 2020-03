Temps de lecture : < 1 minute

Sans doute l’un des smartphones de la marque au petit riz tournant sous Android One les plus réussis commercialement, La version globale Xiaomi Mi A3 a commencé à recevoir Android 10 avec tout ce que ce dernier apporte comme nouvelles fonctionnalités.

Qui aurait cru qu’un smartphone tournant sous une version quasi pure d’Android devait attendre le mois de mars 2020, soit pas moins de 6 mois, pour pouvoir recevoir une mise à jour déjà disponible sur des smartphones de la marque tournant sous MIUI, le fork d’Android de chez Xiaomi depuis l’année passée.

Ainsi, la nouvelle mise à jour qui s’était fait tant attendre pèse environ 1.3 Go et apporte avec elle une pléthore de fonctionnalités jusque-là inédites parmi lesquelles on pourrait citer :

Un thème sombre global qui s’active en même temps sur l’interface utilisateur et sur toutes les applications compatibles.

qui s’active en même temps sur l’interface utilisateur et sur toutes les applications compatibles. Une navigation gestuelle native et intuitive.

native et intuitive. Une meilleure protection de la privée grâce au nouveau système de permissions.

meilleure grâce au nouveau système de permissions. Meilleure gestion de la batterie.

La mise à jour concerne en premier temps les versions dites ‘Global version’, c’est-à-dire celles destinées au reste de monde sans spécification régionale précise. Les versions européennes ne semblent pour l’instant pas concernées par cette dernière.

Pour vérifier si votre Xiaomi Mi A3 est compatible, rendez-vous sur :

Paramètres>Système>mise à jour système.

Il vous sera indiqué si la mise à jour est prête à être installée, à condition que vous soyez connectés via un réseau Wi-Fi ou que vous activiez la fonctionnalité d’installation des mises à jour via données mobiles (ce qu’on déconseille fortement).

