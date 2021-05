Among Us gratuit sur Epic Games Store

Si vous aimez les jeux vidéo, vous en avez certainement entendu parler, Among Us le jeu sensation de l’année 2020 est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.

En effet, Among Us est l’un des jeux les plus populaires de l’année dernière, à coté de Fortnite et Fall Guys, le jeu a fait vraiment sensation, pourtant il était disponible en 2018 mais les utilisateurs ne l’ont vraiment découvert que l’année dernière.

Après donc NBA 2K21 offert il y a quelques jours, c’est au tour de Among US d’être totalement gratuit sur l’EPIC Games Store, même s’il ne coutait rappelons-le que 4 euros.