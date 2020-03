Temps de lecture : < 1 minute

Pour sa campagne publicitaire « AMIR Promo Concept » qui se tient actuellement sur les réseaux sociaux, l’entreprise algérienne de VTC AMIR a réalisé, en collaboration avec Instagram, un filtre vidéo permettant à l’utilisateur d’obtenir un code promo utilisable sur l’application éponyme.

Il faut dire que c’est la première fois en Algérie qu’une entreprise utilise la réalité augmentée à des fins de promotion publicitaire. Une innovation qui semble beaucoup plaire aux usagers de l’application, à en croire le nombre très élevé de personnes qui s’y étaient essayé, et qu’on peut voir sur Instagram et Facebook.

Amir se hisse donc ainsi au rang de ce qui se fait ailleurs dans le monde, et se démarque tout naturellement du lot en optant pour une nouvelle manière de promouvoir ses services, loin des publicités classiques en image statique ou en vidéo.

D’un autre côté, le recours à de telles innovations marketing est devenu plus qu’essentiel à l’entreprise, dans un marché quasi saturé comptant une dizaine d’opérateurs, et où la majorité de l’activité se fait autour de la capitale et sa banlieue.

Méthode de participation

Pour participer à la campagne « AMIR Promo Concept » et tenter de gagner une réduction sur sa prochaine course Amir, l’utilisateur devra tout d’abord s’assurer d’être présent sur Instagram via un compte « Public ».

Ensuite, il lui suffira de télécharger le filtre relatif à la promo (Ici) et partager une story en utilisant ce dernier et tout en ajoutant amir.algerie à la liste de tag. Une fois la vidéo approuvée, l’utilisateur recevra alors un code promo (utilisable 1 fois) lui permettant d’avoir le même taux de réduction affiché dans la vidéo prise via le filtre.

Participez au 《Amir Promo Concept》maintenant ! Pour la première fois 🆕 en #Algérie et au Maghreb et en collaboration avec Instagram😎, AMIR 👑 lance la première campagne en réalité augmentée “AMIR Promo Concept” 🎊Pour y participer il suffit juste de : ✅Télécharger le filtre :https://cutt.ly/3tt0dE5✅ Partager votre story en Taguant amir.algerie✅ Vous recevrez dès lors votre code promo personnalisé après validation PS . Votre compte doit être public pour valider votre participation, ou partagez la vidéo en commentaire sur notre page Facebook👇. vite vite il n'y en aura pas pour tout le monde📣 ➡Plus de détails avec nos ambassadrices :@La_riime @staybeautiffful_#Amirديما_معاك Publiée par AMIR sur Vendredi 6 mars 2020

