Améliorez votre Wi-Fi et sécurisez-le grâce à cette astuce.

Parfois notre modem nous fournit un mauvais signal Wi-Fi. Surtout quand on le met dans un coin ou contre un mur. Mais il existe un moyen pour améliorer la portée et la réception du Wi-Fi et c’est l’aluminium.

En effet, Il a été prouvé scientifiquement qu’on peut améliorer la qualité d’un signal Wi-Fi à l’aide d’une feuille d’aluminium. En 2017, des chercheurs du Dartmouth College ont confirmé que des réflecteurs simplement recouverts de d’aluminium pouvaient amplifier votre Wi-Fi. Pour parvenir à ces résultats, pas besoin d’un matériel sophistiqué.

Booster le signal Wi-Fi

Pour amplifier votre signal Wi-Fi, faites ceci:

Prenez un morceau de carton et entourez-le de papier aluminium. Positionnez-le derrière votre modem comme sur la photo.

Et voilà, la performance de votre modem va nettement s’améliorer. Avec cette astuce vous n’aurez pas besoin d’acheter un amplificateur de Wi-Fi. Vous allez pouvoir rediriger les ondes de votre signal Wi-Fi dans la direction que vous souhaitez.

Wi-Fi amélioré et sécurisé

En plus de l’amélioration du Wi-Fi, l’astuce permet de protéger votre réseau en le rendant inaccessible aux appareils à proximité.

Le principe est très simple, l’aluminium va capter et renvoyer le signal Wi-Fi là où vous le souhaitez. Il suffit juste que votre équipement soit placé au bon endroit. Une fois que l’aluminium « recentre » votre signal Wi-Fi sur votre maison, les pirates potentiels ne peuvent plus s’y attaquer.

L’astuce marche avec tous les modems et tous les récepteurs. Vous pouvez, dès maintenant, faire un test avec votre ordinateur ou n’importe quel appareil fonctionnant sous iOS ou Android.