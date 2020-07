Mi Fit – Les 4 meilleures alternatives pour votre Mi Band ou Amazfit

Parmi la liste des innombrables produits de Xiaomi (ou Redmi), on retrouve les bracelets connectés « Mi Band » qui rencontrent un succès incroyable. L’application Mi Fit était étant la seule application officielle qui permettait de synchroniser « Mi Band » avec le smartphone. Néanmoins, il existe des alternatives à cette application que nous allons découvrir dans cet article.

Voici les 5 meilleures applications similaires à Mi Fit:

1. GADGETBRIDGE

GadgetBridge permet d’utiliser les bracelets Mi Band et plein d’autres. Elle est « Open Source« , ne nécessite pas une inscription et peut appairer plusieurs capteurs d’activité dans la même application.

Note 5/5

>>Télécharger (Site Officiel)

2. Notify & Fitness For Mi Band

L’application est un moniteur cardiaque qui permet d’envoyer des notifications à votre appareil Mi Band. Elle analyse également votre activité et votre sommeil. Elle est compatible avec Mi Band 2, 3 et 4.

Note 4/5

>>Télécharger (Play Store)

3. GOOGLE FIT

Compatible avec Android 4.4 et IOS 9.0, Google a créé cette application en collaboration avec WHO et AHA. Elle vous donne l’accès à des services variés en matière de santé ou de divertissement. Elle enregistre votre activité quand votre bracelet est appairé à Mi Fit et à Wear Os.

Note 3,9/5

>> Télécharger (Play Store)

4. MI HR

Compatible avec Mi Band 1, 2, 3 et 4, cette application mesure votre fréquence cardiaque. Elle vous demande d’établir le résultat souhaité afin de vous donner un programme personnalisé. Elle synchronise également votre activité sur Google Fit.

MI HR n’est pas gratuite à 100%. Elle offre une période d’essai puis propose une version premium à 0.99 euros.

Note 3,2/5

>> Télécharger (Play Store)