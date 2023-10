Algérie Télécom Offre Start-up : 300 Méga à des Tarifs Imbattables

Algérie Télécom lance une initiative dédiée aux start-up afin de les soutenir dans leur développement. Cette offre exclusive vise à fournir aux jeunes entreprises une connectivité Internet à haute performance à des tarifs extrêmement compétitifs.

Les start-up auront accès à une gamme de vitesses Internet remarquables, allant de 15 Méga à 300 Méga. Cette offre leur permettra de bénéficier d’une connexion Internet ultra-rapide et fiable, le tout à des prix incroyablement avantageux.

Offre Algérie Télécom Startup Tarifs 15 Mbps 1250 DA /MOIS 20 Mbps 1550 DA /MOIS 50 Mbps 1650 DA /MOIS 100 Mbps 2050 DA /MOIS 300 Mbps 2250 DA /MOIS Tarifs Algérie Télécom Startup

Avec possibilité d’avoir une adresse IP Fixe a seulement 500 DA/mois.

Les clients qui optent pour l’offre Idoom Fibre et s’engagent pour une période minimale de 3 mois bénéficieront de l’installation gratuite, accompagnée d’un modem offert.

De même, les clients souscrivant à l’offre Idoom ADSL pour 3 mois ou plus profiteront également de l’installation sans frais supplémentaires.

Les start-up ayant besoin d’une bande passante de 20 Mbps ou plus se verront accorder des tarifs préférentiels sur une variété de produits et solutions disponibles dans les agences commerciales d’Algérie Télécom. Ces avantages incluent l’accès à des équipements de qualité de marques renommées telles que DLink et Tenda. De plus, les entreprises pourront tirer parti des services complémentaires tels que “Shirudo”, une formation en ligne spécialisée en cybersécurité, et “Fatoura”, un logiciel de gestion de facturation conçu spécialement pour les entreprises.

Avec ces nouvelles offres, Algérie Télécom confirme son engagement à soutenir activement la croissance des start-up et à répondre de manière optimale aux besoins de ses clients professionnels. Cette initiative s’inscrit dans la vision d’Algérie Télécom de promouvoir l’innovation et de catalyser le développement économique en Algérie.