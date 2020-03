Temps de lecture : < 1 minute

Après avoir annoncé une série d’offres promotionnelles à destination de ses abonnés FIXE, ADSL, FIBRE et 4G LTE, Algérie Télécom serait obligée d’appliquer une nouvelle mesure au profit de ses abonnés afin de les inciter à respecter les mesures de confinement en place dans le pays. [non officiel]

Ainsi, selon plusieurs sources concordantes, et sous les ordres directs de monsieur le ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, l’unique fournisseur d’accès de téléphonie fixe et ADSL en Algérie cesserait de couper les lignes FIXE, ADSL et FIBRE de ses abonnés n’ayant pas pu se déplacer aux agences ACTEL pour régler leurs factures.

Reste à savoir quand est-ce que AT procèdera à l’application de cette directive non officielle encore, mais elle risque d’arriver très tôt avec un confinement total qui se profite à l’horizon.

Néanmoins, les abonnés de l’entreprise peuvent éviter de cumuler des dettes envers cette dernière en faisant recours au paiement en ligne des factures à condition de disposer d’une carte CIB ou Edahabia.

