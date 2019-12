La Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Madame Houda-Imane FARAOUN, accompagnée de l’Ambassadeur d’Algérie à Madrid, Monsieur Toufik MELAT, a procédé ce jeudi 05 décembre 2019, depuis Valence (Espagne), à l’inauguration du système de câbles sous-marins à fibre optique, dit ‘ORVAL/ALVAL’, reliant le réseau de télécommunications national, à partir d’Oran et d’Alger, au réseau européen, au niveau de la Ville de Valence.



Ce projet a été inscrit au titre du plan ORSEC, pour la sécurisation du réseau national de télécommunications, suite à l’incident l’ayant marqué en 2003, alors que l’Algérie disposait d’une seule voie internationale de télécommunications. Il permettra, au-delà de l’Augmentation des capacités nationales en matière de bande-passante et de l’assurance de la pérennité de la connectivité internationale, d’assurer une diversification des points d’atterrissement en assurant un raccordement au réseau espagnol, alors que le point de convergence de la quasi-totalité des systèmes sous-marins traversant la méditerranée et desservant les pays africains atterrissent à Marseille, en France. Cette nouvelle voie est une garantie, en cas d’incident majeur, que le réseau national sera toujours connecté au Monde.

Il importe de souligner, qu’à la différence des systèmes auxquels notre pays est raccordé, soit le SEAMEW4 et plus récemment le MEDEX, le présent système ‘ORVAL/ALVAL’ est une infrastructure 100% algérienne, qui sera exploitée dans son intégralité par l’Opérateur Public National, à travers Algérie Télécom en Algérie et à travers Algérie Télécom Europe en Espagne.

Pour rappel, le système ORVAL/ALVAL, qui compte plus 770 Km de fibre optique sous la mer, est raccordé à la station d’El Djamila à Alger, et aux deux nouvelles stations d’Oran et de Valence.

Enfin, tout en renforçant les ressources nationales, le système est une opportunité pour l’Opérateur national pour se positionner sur le marché international, et s’engager sur la voie pour rejoindre les grands Groupes de Télécommunications internationaux.

[Communiqué de presse]