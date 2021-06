Algérie Télécom double le débit de ses abonnés

Même si l’entreprise n’a pas communiqué officiellement là-dessus, plusieurs abonnées d’Algérie Télécom se sont vu augmenter voire doubler leur débit d’internet.

En effet, plusieurs abonnés d’Algérie Télécom ont partagé leur débit internet sur les réseaux sociaux, des débits qui ont doublé. et c’est cette augmentation sera la 3ème sans changer le prix, comme notre cas par exemple:

On a passé du 4 à 8 mbps Puis du 8 à 10 mbps et aujourd’hui du 10 à 20 mbps.

D’après nos sources, ces tests de doubler le débit concernant les quelques wilayas situées entre Alger et Oran uniquement, après il sera généralisé sur tout le térétoire national.