De pair avec les efforts déployés au niveau national par tous les organismes étatiques et privés pour la lutte contre la propagation du COVID-19, Algérie Télécom a tenu a rappelé à ses clients un nombre de services que l’entreprise propose à ses clients directement via internet, et dont elle recommande l’utilisation en cette période difficile.

Cette démarche s’inscrit à la fois dans la perspective de limiter les transactions effectuées avec l’argent liquide considéré comme agent transmetteur du Coronavirus, mais aussi pour inciter les citoyens, et ses abonnés en particulier, à passer le cap du paiement en ligne, pierre angulaire de la numérisation de l’économie.

Ainsi, il est possible aux citoyens d’avoir accès à certains services commerciaux et informatifs directement chez eux en respect aux mesures de confinement qui risquent de s’étendre dans les prochains jours.

Les services en question

Le rechargement IDOOMLY.

Consultation de l’e-Facture.

Le paiement électronique des factures.

Les renseignements via l’application mobile.

Le service client (numéro vert 12).

Le site web officiel algerietelecom.dz

Les pages d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux.

Algérie Télécom finit par rappeler aux citoyens leurs devoirs civiques en ces temps de crise sanitaire, en les appelant à aller consulter en cas d’apparitions de symptômes similaires à ceux du COVID-19.

