Algérie Télécom continue de doubler le débit de ses abonnés

Il y a presque une semaine, plusieurs abonnés d’Algérie Télécom ont remarqué que leur débit avait augmenté, l’entreprise a enfin communiqué là-dessus et c’est plutôt une bonne nouvelle.

En effet, plusieurs abonnés ont vu leur bande passante augmenter sans vraiment savoir pourquoi, Algérie Télécom n’avait pas encore communiqué là-dessus. Aujourd’hui c’est chose faite, l’entreprise effectue des tests pour augmenter le débit un peu partout dans le pays.

Plus précisément deux offres seront au rendez-vous, l’offre de 4Mo qui passera à 10Mo et celle de 10Mo qui passera à 20Mo. Algérie Télécom a entrepris les tests dans 17 wilayas jusqu’à maintenant qui sont : Alger, Blida, Chlef, Oran, Tlemcen, Tipaza, Ain Defla, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Saïda, Mascara, Aïn T’mouchent, Sidi Belabbès, Mostaganem, Médéa et Naâma.