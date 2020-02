Temps de lecture : < 1 minute

L’unique fournisseur d’accès internet Algérie, à savoir Algérie Télécom, vient d’annoncer son intention de créer un département interne relatif à la sécurité informatique qui portera le COS ou Centre Opérationnel de Sécurité.

Le COS aura comme mission de surveiller l’état de sécurité de l’infrastructure matérielle et logicielle d’Algérie Télécom, mais aussi de prévenir d’éventuelles cyberattaques qui la viseraient. On se doute aussi que le centre aura la capacité d’intervenir et de répondre en temps réel en case de crise sécuritaire.

Algérie Télécom dit d’ailleurs que le nouveau centre de sécurité informatique sera articulé autour de trois axes principaux que sont la réactivité, proactivité et la qualité de sécurité. Ce qui ne peut se faire qu’en permettant à ce dernier de disposer d’une visibilité en temps réel sur toute l’infrastructure de l’entreprise.

Dans une seconde étape, Algérie Télécom compte permettre à de nombreuses entreprises publiques ( et peut-être même privées à l’avenir) ainsi qu’à certains organes de bénéficier de services fournis par le centre, à l’instar de la protection et la prise en charge de tout l’aspect sécuritaire de leurs infrastructures informatiques respectives.

Pour rappel, Algérie a été pointée du doigt par un récent rapport d’un organisme mondial traitant de la question de la sécurité informatique, en la plaçant à la queue du classement sous la mention « Sécurité informatique quasi inexistante ».

