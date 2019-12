EMS Champion Post Algeria, filiale d’Algérie Poste, et sa branche s’occupant pricipalement des livraisons colis express vient de lancer une promotion visant les colis expédiés à l’international et sur lesquels s’appliquera une réduction de 30%.



La promo, sobrement nommée « Find’Année », vous permettra d’envoyer des colis d’un poids de 2 à 30 kg vers n’importe quelles destinations à l’étranger tout en profitant d’une remise de 30% sur prix final de la livraison . Mais il faut faire vite, car, comme son nom l’indique, elle ne sera valable qu’avant le 1er janvier 2020, c’est-à-dire entre le 24/11 et le 31/12/2019.

Concernant les temps de livraison, EMS promet des temps de livraison de 24 à 72h pour les grandes villes européennes et arabes, de 48 à 96h pour les grandes villes d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et 96h pour le continent asiatique.

Ainsi, et à titre d’exemple, vos colis coûteront à l’envoi 3780 DA pour la France, 4270 DA pour le Canada, 3990 DA pour la Turquie et 4270 DA pour Dubai.