Depuis le lancement de la carte Edahabia, Algérie poste n’a cessé d’étoffer son catalogue de services et fonctionnalités accessibles via internet. Quasiment tout le monde connait d’ailleurs l’application BaridiMob, qui depuis peu propose quasiment tous les services disponibles au guichet.

De plus, Algérie Poste propose plusieurs autres sites accessibles via le web et qui permettent de commander et de suivre sa carte Edahabia, de régler ses factures d’électricité et d’eau ainsi qu’une pléthore d’autres services qu’on évoquera ci-dessous :

1. Inscription et utilisation de BaridiMob

Même si BaridiMob est une application à part entière, il est nécessaire d’effectuer les premières démarches de l’inscription à celle-ci via le web.

Une fois le compte activé et validé (pour 1 seul appareil mobile), le client d’Algérie Poste pourra accéder aux nombreux services proposés par l’application, dont :

Consultation de solde.

Historique de transactions

Transfert compte à compte via le RIP.

Blocage de la carte Edahabia et sa réactivation.

>> Méthode d’inscription sur BaridiMob sans aller au guichet de poste.

2. Demande de la carte Edahabia

Il est tout à fait possible de demander la fameuse carte Edahabia d’Algérie Poste via une procédure 100% en ligne en remplissant simplement un formulaire prévu à cet effet.

La carte est utilisable non seulement pour avoir accès à des services comme BaridiMob et BaridiWeb, mais aussi pour régler ses factures en ligne et payer certains achats en ligne (Air Algérie, … ) et sur TPE en grandes surfaces.

>> Obtenir la carte Edahabia

3. Recharge mobile et internet

Suite à des partenariats signés entre Algérie Poste et certains opérateurs téléphoniques, il est possible de recharger son crédit et payer sa facture téléphonique via le portail BaridiNet à condition de disposer au préalable d’une carte Edahabia.

>> BaridiNet : Rechargez votre ligne mobile

4. Consultation du solde CCP et réception de SMS

Sans doute la procédure en ligne la plus utilisée par les clients d’Algérie Poste, le portail eCCP permet de consulter son solde postal actuel, son historique des transactions et d’activer l’option de réception de SMS à chaque opération de crédit ou de débit (10DA).

Pour accéder au portail eCCP, il suffit de se rendre sur :

>> Portail eCCP d’Algérie Poste

5. Ouverture d’un compte CCP

Procédure relativement récente, il est désormais de créer un compte CCP directement via une inscription en ligne. Mais là aussi, il ne faut pas se leurrer, il ne s’agit que d’une demande d’enregistrement, le client devra ensuite se rendre au bureau de poste le plus proche pour y déposer certains documents.

Néanmoins, voici le guide complet de la procédure pour ceux qui s’y intéresseraient :

>> Création d’un compte CCP en ligne

6. Téléchargement des imprimés

Il n’est pas rare de se rendre à un guichet de poste et de revenir les mains vides, car les imprimés sont en rupture de stock. La solution trouvée par Algérie Poste c’est de proposer aux clients d’imprimer ces derniers depuis chez eux.

Ils sont d’ailleurs tous trouvables dans la section réservée aux clients sur le site officiel d’Algérie Poste :

>> Téléchargement des imprimés postaux officiels

7. Règlement des factures

De nombreuses entreprises étatiques et privées proposent à leurs clients la possibilité de payer les factures en ligne en utilisant la carte Edahabia.

La liste des entités qui proposent cette méthode grandit chaque mois, néanmoins, pour l’instant, elle peut se résumer aux suivantes :

8. Achats de billets d’avion et d’assurances

Depuis plus d’une année, il était devenu possible de réserver et de payer son billet d’avion au prix du moment directement en ligne grâce à la carte Edahabia d’Algérie Poste.

Un service similaire permet de payer différentes assurances chez certains prestataires, toujours via une procédure 100% en ligne.

>> Achat de billet d’avion et d’assurances en ligne

9. Suivi de colis

Enfin, Algérie Poste propose aussi un service de tracking (suivi) de colis recommandés, qu’ils soient en envoi ou en réception, et ce via son site officiel.

Parfois, il est difficile d’obtenir le suivi et la page se bloque sur le code captcha, voici la méthode complète de comment contourner le problème.

>> Problème « Identifiant invalide » suivi de colis Algérie Poste

