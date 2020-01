Temps de lecture : < 1 minute

Certains médias nationaux ont rapport qu’après avoir résilié son contrat avec un producteur local, Algérie Poste recommencera de nouveau à importer depuis l’étranger les cartes à puce nécessaires à la production de cartes Edahabia.

De ce fait, les clients, qui attendent la réception de leur carte Edahabia, devront attendent encore plus vu que la procédure de commande et importation des cartes prendra désormais plus de temps à cause des raisons évoquées ci-dessus.

Malheureusement, les clients ayant des cartes qui arrivent à expiration devront aussi faire face à ce problème vu que ces dernières ne sont pas renouvelables de manière logicielle.

Ce problème intervient après que HB Technologies, le fournisseur local des cartes à puce, n’arrivait plus à satisfaire la demande croissante des cartes Edahabia formulée par Algérie Poste. Ainsi, cette dernière procédera à l’importation des dites cartes à puce qui seront reprogrammées et intégrées aux cartes magnétiques localement.

Les mêmes sources assurent que des centaines de milliers de cartes Edahabia sont encore en attente d’être produite, auxquelles s’ajouteront bientôt les millions de cartes qui arrivent à expiration. Tout ça a fait que le producteur local soit incapable de fournir les moyens nécessaires pour produire une telle quantité dans un si petit laps de temps.

Pour rappel, depuis le début de l’année en cours, la carte Edahabia n’a cessé d’acquérir de nouvelles fonctionnalités, la rendant de plus en plus acceptée et donc utilisable dans de nombreux établissements nationaux.

