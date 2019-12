L’opérateur téléphonique Ooredoo semble avoir été victime encore une fois d’une confusion sur la dénomination d’une de ses récentes offres de service. En effet, selon les dires de Madame Houda Imane Feraoun, l’actuelle ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication Algérie Poste préparerait une offre intitulée Sabbaqli, or un service d’un nom similaire existe déjà chez Ooredoo Algérie.



Récemment, Ooredoo avait lancé un service permettant à ses clients de profiter d’un crédit téléphonique payable à posteriori et auquel s’appliquent des frais de service. La dénomination « Avance-moi » est donc totalement justifiée vu que le client obtient une avance sur du crédit téléphonique qu’il règlera par la suite dans un temps ultérieur.

Algérie Poste semble aussi préparer un service portant EXACTEMENT le même nom c’est-à-dire Sabbaqli, mais qui consisterait à avancer le versement d’une partie ou de la totalité du salaire des travailleurs salariés dont le revenu est régulier et fixe et à condition de disposer d’une carte de paiement postale Eddahabia.

S’agit-il d’une erreur marketing de la part d’Algérie Poste ou d’une démarche tristement non calculée ? Quoi qu’il en soit, cela rappelle sans doute l’épisode de la guerre commerciale entre Ooredoo et Djezzy lors du lancement de ce dernier d’offres estampillées Hayla Maxi Alors qu’Ooredoo disposait déjà d’une offre Haya! Maxy dont la ressemblance est plus que flagrante.

Reste à savoir si Ooredoo osera menacer Algérie Poste qui est une entreprise 100% étatique de poursuites judiciaires comme ce fut le cas pour Djezzy en février 2019.

