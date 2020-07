Algérie Poste – Changement des jours de versement des pensions

Le calendrier du versement des pensions (retraite, handicape…) sur comptes CCP va être fragmenté sur plusieurs jours. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de diminuer la pression sur les agences d’Algérie Poste, surtout en ces temps d’épidémie de la COVID-19.

Il est aussi à noter que durant les dernières semaines, un manque de liquidité dans les bureaux de poste a aussi été constaté. On pourrait ainsi imaginer que l’extension du versement des pensions représente une solution complémentaire à celles précédemment décidées.

On citera notamment celle l’interdiction aux personnes morales de retirer de l’argent liquide et se contenter des transactions cashless comme les chèques certifiés et les TPE.

Le nouveau calendrier

Ainsi, le nouveau calendrier du versement des pensions sera étendu comme suit :

Catégorie 1 : Ceux qui perçoivent leurs pensions d’habitude le 20 du mois seront décalé s vers l’un des jours suivants : le 16 , 17 , 18 , 19 ou le 20 .

: Ceux qui perçoivent leurs pensions d’habitude du mois seront s vers l’un des jours suivants : le , , , ou le . Catégorie 2 : Ceux qui perçoivent leurs pensions le 22 du mois seront décalés vers l’un des jours suivants : le 18 , 19 , 20 , 21 ou le 22 .

: Ceux qui perçoivent leurs pensions du mois seront décalés vers l’un des jours suivants : le , , , ou le . Catégorie 3 : Ceux qui perçoivent leurs pensions le 26 du mois seront décalés vers l’un des jours suivants : le 22, 23, 24, 25 ou le 26.

L’effet Streisand

Reste maintenant à savoir si cela n’engendrera pas l’effet inverse, surtout les premiers mois durant lesquels les pensionnaires ne sauront pas à quel jour ils ont été affectés. Ceci fera en sorte qu’ils reviendront sans doute tous les jours afin de vérifier leur solde.

Quoi qu’il en soit, la meilleure solution reste d’activer les notifications SMS afin d’éviter de se retrouver à faire la queue durant ces journées de pression.