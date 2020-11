Le secteur des télécommunications a connu d’énormes changements en Algérie ces derniers mois. Tout a commencé en Décembre dernier avec le lancement de la 3G par les opérateurs Mobilis & Ooredoo. Trois mois après c’est autour d‘Algérie Télécom de proposer sa nouvelle gamme d’offres internet baptisée « Idoom ADSL » avec des débits jusqu’à 8 Mbps.

Un mois après, l’opérateur lança sa nouvelle offre 4G LTE à destination des professionnels avec un débit qui peut atteindre les 100 Mbps.

Tous ces changements vont évidemment avoir des conséquences sur le classement de l’Algérie aussi bien au niveau national qu’au niveau international en terme de Bande Passante.

Grâce à la nouvelle technologie MSAN, l’algérie a pu dépasser le débit de 2 Mbps dans le classement mondial alors que l’année dernière elle dépassait à peine 1 Mbps. C’est tout à fait compréhensible puisque tous les abonnés 1 Mbps ont tous migré vers l’offre 2 Mbps Idoom.

Cette montée en débit a permis à l’Algérie de se classer 174ème au niveau mondial au mois de Juillet dernier avec un débit de 2,7 Mbps en DL et 1,2 Mbps en UP, elle gagne donc 10 places par rapport à l’année dernière.

Malheureusement, le bonheur n’a pas duré longtemps, la réalité a vite pris le dessus, l’Algérie a perdu 4 places en moins d’un mois c’est à dire entre la fin Juillet et ce mois d’Août , Désormais elle est classée 178ème sur 194 avec un débit moyen de 2,6 Mbps en DL (100 kbps de moins qu’en juillet) , donc dans le TOP 20 des derniers 🙁

Ce classement nous prouve que dans ce domaine, il faut toujours être en constante évolution sinon on est dépassé, si l’Algérie a fait des progrès cette année, les autres pays africains également.

Intéressons nous maintenant au Classement des différentes villes de l’Algérie : (Download)

La Ville de Béchar reste toujours en tête avec un débit extraordinaire de 11,81 Mbps , très loin devant les autres villes, toute fois elle perd quand même environ 5 Mbps par rapport au classement de Juillet.

Alger décroche sa 2ème place avec une bonne montée en débit (400 kbps), elle avoisine désormais les 3 Mbps. on note quand même un très gros écart avec la ville de Béchar et plus on avance dans le classement plus l’écart se creuse …

Ouargla a dégringolé de 2 places en perdant plus de 600 kbps en Average, elle se positionne à la 4ème place.

Superbe montée de Blida qui gagne 6 places ce mois-ci avec un débit de 1.54 Mbps.

Comme le mois dernier, c’est constantine qui arrive en queue du classement à la 19ème position avec un débit de 1,14 Mbps.

Passons maintenant à l’Upload :

La Modernisation des infrastructures réseaux et le Remplacement des réseaux en cuivre avec de la fibre optique ont permis à l’Algérie de passer le Cap du Mégabit en Upload , Aujourd’hui l’Algérie affiche un Global Average de 1,2 Mbps contre environ 512 kbps l’année dernière !

La ville de Béchar arrive toujours en tête loin devant les autres villes avec un très bon Upload de 5,61 Mbps.

Alger, toujours 2ème affiche un upload de 1,03 Mbps.

Les villes de Kouba, Blida, Constantine & Tizi-Ouzou avoisinent toutes les 512 kbps.

si l’upload est bon dans ces villes c’est grâce aux nouvelles installations MSAN surtout la ville d’Alger où le projet est très avancé. Avec le MSAN, l’upload chez l’abonné peut atteindre jusqu’à 800 kbps.

En bas du Classement : Annaba, Bejaïa et Guelma affiche les plus mauvais débits en upload de ce classement entre 0,32 et 0,39 Mbps.

Qu’est ce qui se passe dans le Monde ?

Le Global Average Mondial est de 19,7 Mbps en DL et 8.5 Mbps en UP.

Voici le TOP 10 des pays en terme de Bande Passante :

Hong Kong toujours fidèle , elle squatte depuis des années la 1ère place , elle affiche Le Global Average le plus élevé du monde avec un débit de 90,28 Mbps en DL 😮

En Upload , elle domine également le monde, avec un débit phénoménal de 83,06 Mbps très loin devant les autres 🙂

Pour en savoir plus comment Hong Kong arrive à atteindre un tel débit, on a parcouru Le Classement des villes et là … On s’est pris une claque … je vous laisse juger par vous même :

Voici le TOP 10 des villes de Hong Kong en Bande Passante :

La Ville de TSZ Wan Shan affiche un débit moyen de 170.22 Mbps 😮 et ce n’est pas tout , cette ville affiche un Upload de 195,43 Mbps 😮

Toutes ces villes possèdent un Upload supérieur à 100 Mbps 🙂

Le Singapour arrive juste derrière avec un très bon débit 74.87 Mbps , en upload elle est également 2ème avec 59.68 Mbps.

La Roumanie et la Corée du Sud arrivent 3ème et 4ème avec Respectivement 56,41 Mbps et 54,87 Mbps.

Les différents investissements faits cette année par les français dans le Très haut débit avec le déploiement du FTTH et du VDSL2 ont permis à la France de passer le cap des 30 Mbps.

Avec un Global Average de 30,9 Mbps en DL et 11.6 Mbps en UL , La France arrive 19ème au classement mondial.

Merci, ça sera tout pour cette fois-ci … et c’est peut être mieux ainsi 😉

Article Rédigé Par Ahmed Senani.