Adobe lance une application photo gratuite qui modifie le ciel !

La très attendue application mobile Photoshop Camera vient tout juste de quitter la phase de bêta de test, après plus d’un an depuis sa disponibilité sur les stores d’application d’Android et iOS.

Photoshop Camera (à ne pas confondre avec Photoshop Express) vient donc d’être proposé en version 1.0, auquel s’est ajouté un petit patch de stabilité 1.0.1 quelques jours après.

Une appli qui modifie le ciel !

Contrairement aux autres applications de traitement d’image, cette dernière se veut ‘Instagram-ready’, c’est-à-dire qu’une intelligence artificielle (IA) s’occupera de proposer à l’utilisateur les meilleurs filtres à appliquer tout en lui permettant de modifier certains aspects clés comme la nature même du ciel en arrière-plan !

Une baguette magique pour les amateurs

Autre fonctionnalité incroyable proposée par l’appli, c’est la possibilité d’utiliser une baguette magique, toujours alimentée par une IA puissante, afin de pouvoir corriger certains défauts ‘en post-prod’ comme les lumières et les ombres sur les visages dans les photos portrait, mais peut aussi redresser les distorsions provoquées par les lentilles ultra-grand-angle sur nos téléphones modèles.

Et c’est gratuit en plus !

L’application Photoshop Camera est disponible gratuitement sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple, il en va sans dire donc que nous la conseillons à nos lecteurs curieux, mais surtout, à ceux qui entretiennent un compte Instagram créatif.

>> Télécharger sur le Play Store

>> Télécharger sur l’App Store

Compatibilité

Malheureusement, à l’heure qu’il est, Adobe Photoshop Camera n’est compatible qu’avec un certain nombre limité d’appareils que sont :

Tous les iPhones à partir de l’iPhone 6S

Google Pixel 3/XL

Google Pixel 4/XL

Samsung S9/S9+

Samsung S10/S10+/S10 5G

Samsung Note 9

Samsung Note 10/10+/10 5G

Samsung Galaxy S20 5G/S20+ 5G/S20 Ultra 5G

One Plus 6/6T et supérieur.

Source : Adobe.com