Adobe – Le color grading arrive sur mobile et donne un rendu hollywoodien à vos vidéos

Dans une récente vidéo publiée que la chaine YouTube officielle de Photoshop Lightroom (pour mobile), Adobe a tenu à teaser l’arrivée de nouvelle fonctionnalité directement empruntée de Premiere Pro : le « Color grading » ou l’étalonnage de couleurs pour les vidéos. Cette dernière permet, si bien exécutée, d’avoir un rendu de palette de couleurs proche de ce qui se fait dans les plus grands blockbusters hollywoodiens.

Il faut dire qu’en 2020, les smartphones sont devenus tellement forts en termes de puissance de calcul, qu’ils deviennent de plus en plus des instruments de productivité, totalement autonomes. Il n’est donc pas étonnant de les voir voler aux ordinateurs certaines fonctionnalités qui leurs été jusque-là exclusives.

Plus de professionnalisme sur Mobile

Ainsi, le Color grading arrive bientôt sur Lightroom (mobile), Lightroom classic (PC) et même Camera RAW (PC). Trois applications de traitement de photo et de vidéo disponibles sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple. Ceci permettra à ceux qui veulent (ou ont déjà) débuter sur YouTube par exemple de monter d’un cran dans le professionnalisme, sans pour autant investir dans un gros PC.

L’interface de la nouvelle application semble aussi très similaire à celle d’Adobe Premier Pro sur Windows, avec des options permettant de bien séparer les tons clairs (lumières) des tons médians des tons sombres (ombres) tout en jouant sur la luminescence globale.

Date de déploiement

On ne sait pour l’instant pas quand est-ce que la mise sera déployée sur nos smartphones, mais on devrait néanmoins en avoir plus d’informations durant la Adobe Max conférence qui se tiendra ce 20 octobre 2020.

On ne s’étonnerait donc pas de la voir arriver quelques jours après, même si rien n’est officiel à présent.

En vidéo