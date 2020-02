Temps de lecture : 3 minutes

Beaucoup d’entre nous utilisent Google photos, une application qui dans la majorité des cas est déjà installée sur votre appareil, mais saviez-vous que certaines fonctionnalités vous sont cachées par Google ? Dans ce tutoriel nous allons voir comment activer la détection de visages sur Google photos.

Vous le savez déjà, Google photos propose une variété de fonctionnalités très commodes tel que la sauvegarde automatique de vos photos dans le cloud. Mais il y en a certaines que Google ne vous laisse pas utiliser ici en Algérie, notamment la reconnaissance faciale sur vos photos.

Cela fait plus de 6 ans que les Américains ont accès à cette fonctionnalité, et sachez qu’avec quelques manipulations, vous pouvez aussi y avoir accès.

C’est très simple : si Google pense que vous êtes aux États-Unis, il vous traitera comme si vous y étiez, et vous permettra d’utiliser cette fonction ! Elle vous permettra de regrouper vos photos selon les personnes présentes dessus, de les étiqueter et de chercher des photos contenant ces personnes.

Un problème de confidentialité :

Ce qu’il faut savoir c’est que la reconnaissance faciale dans Google photos n’est pas indisponible seulement en Algérie, mais dans toute l’union européenne, car cela constitue une violation de certaines lois de protection de la vie privée. En effet la Commission européenne interdit strictement l’utilisation d’outils de reconnaissance faciale sur les réseaux sociaux.

Cette dernière a peur que le géant américain ne collecte des infos biométriques sur les utilisateurs sans leur consentement.

On ne se le cache pas, donner à Google un accès illimité à vos photos et vidéos, et leur permettre d’identifier des gens dessus peut faire peur. Mais il faut savoir que si vous utilisez l’application, Google a déjà accès à vos photos. Si ce dernier voulait les utiliser, il l’aurait déjà fait depuis bien longtemps.

Mais en réalité, il n’y a pas grand-chose à craindre, Google est une compagnie très sure qui s’occupe de plus en plus de la vie privée de ses utilisateurs, on peut leur faire confiance.

La méthode pour activer la reconnaissance faciale sur Google photos :

1- Téléchargez un VPN :

Pour activer cette fonction, il va falloir faire croire aux serveurs de Google que nous sommes actuellement aux États-Unis. Comment faire, dites-vous ? C’est très simple : nous allons utiliser un VPN.

Si vous ne savez pas ce qu’est un VPN ou que vous voulez savoir comment choisir un VPN fiable, je vous conseille de jeter un œil à cet article.

Pour ce tutoriel nous avons choisi TunnelBear. C’est un VPN de plus en plus connu et très apprécié pour sa politique très stricte concernant la protection de la vie privée.

Pour installer et mettre en marche TunnelBear suivez ces instructions :

Rendez-vous sur page Play Store de TunnelBear en suivant ce lien Installez l’application puis lancez-la TunnelBear va vous demander de créer un compte pour continuer à utiliser l’appli, introduisez une adresse e-mail et un mot de passe

Création d’un compte TunnelBear

On vous demandera ensuite de confirmer votre adresse ; rendez-vous sur votre boite mail, cherchez l’e-mail de TunnelBear et cliquez sur confirmer. Revenez sur l’application et connectez-vous



Connexion au compte TunnelBear

Maintenant, vous devriez voir devant vous une carte du monde avec un petit ours sur l’Algérie.

Passez de l’autre côté de l’Atlantique pour trouver les états unis Cliquez sur le tunnel du pays pour le sélectionner puis sur le switch en haut pour vous connecter au VPN du pays de l’oncle Sam.



Activation du VPN

Voilà, maintenant que c’est fait on peut passer à la suite, mais nous n’allons pas activer la reconnaissance faciale dans Google photos tout de suite. Pourquoi ? Parce que même si le VPN a changé votre adresse IP pour faire croire que vous êtes ailleurs, Google a toujours d’autres moyens de savoir que vous êtes toujours en Algérie :

Les données sauvegardées dans le cache de l’application

Votre GPS

Il va falloir s’occuper de tout ça.

2- Vider le cache de votre application :

Très facile à faire :

Allez dans Paramètre > Applications (les menus ne sont pas toujours les mêmes, trouvez juste la liste de toutes vos applications dans les paramètres)

Cherchez en bas l’appli Photos et appuyez dessus Enfin, cliquez sur Supprimer les données

Effacer les données de l’application

Notez que cette manipulation ne supprimera bien évidemment pas vos photos, juste les données de l’application.

3- Désactiver la localisation

Aussi facile à faire :

Allez dans Paramètre > Sécurité Cherchez localisation, appuyez dessus et désactivez-la si ce n’est pas déjà le cas.

Bien, maintenant que tout est setup, nous pouvons activer la reconnaissance faciale dans Google photos

4- Etape finale

Allez dans l’application Photos Soyez bien sûr d’avoir un compte Google connecte à l’application Appuyez sur les trois barres horizontales en haut à gauche de votre écran Appuyez sur Paramètres





Cherchez l’option Regrouper les visages similaires et appuyez dessus Activez l’option

Parfait ! À présent, vous pouvez profiter pleinement de cette fonctionnalité très utile.

Sachez que même si vous vous déconnectez du VPN, l’option sera toujours active pour votre compte Google sur l’application.

