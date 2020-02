Temps de lecture : < 1 minute

Après une longue attente suivie d’une période de beta tests, le mode sombre est officiellement disponible pour l’application Facebook Lite, qui est une version allégée de Facebook orientée principalement vers les téléphones les moins puissants (Entrée de gamme, anciens…).

Ainsi, les utilisateurs qui ont mis l’application à jour vers la dernière version disponible sur le Google Play Store peuvent désormais activer le mode sombre sur toute l’interface de l’application, en attendant l’arrivée de ce dernier sur l’application principale.

La quintessence d’une longue période d’essais

Il faut dire que ledit mode sombre n’est pas si nouveau que ça pour Facebook Lite, de nombreux utilisateurs ont remarqué sa présence puis sa disparition répétée durant l’année précédente.

Ceci est sans doute dû à une phase de tests effectuée en interne avant le lancement officiel de cette fonctionnalité qui risque fort de faire plaisir à la batterie des téléphones ayant un écran OLED, ainsi qu’aux yeux des utilisateurs, surtout en utilisation nocturne.

Comment activer le mode sombre sur Facebook Lite

L’activation du mode sombre sur l’application Facebook Lite est on ne peut plus simple, et peut être résumée en trois étapes :

Faire apparaitre le menu des fonctionnalités en haut à droite. Parcourir la liste jusqu’à tomber sur l’option : Mode sombre. Appuyer sur le bouton à droite afin de le faire virer au bleu.

Et voilà, toute l’interface devrait maintenant être en noir, même le fil d’actualité.

La procédure en image

Télécharger facebook Lite

>> Facebook Lite (Google Play Store)

A LIRE AUSSI