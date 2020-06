Activation automatique des forfaits : La réponse de l’ARPCE

Le 29 mai passé, nous avons publié un article qui traite de la problématique de l’activation automatique de certains forfaits, notamment chez la Gold d’Ooredoo. Cela faisait des mois que les abonnés se plaignaient de cela, sans pour autant trouver une oreille pour les écouter.

Heureusement, leurs voix viennent d’être entendues par l’ARPCE qui semble s’être attardé sur le sujet durant les derniers jours. Ainsi, l’autorité de régulation des communications au sein du pays vient de délibérer en leur faveur, en décrétant que l’activation automatique des forfaits sans l’aval des clients est tout simplement « illégale », via un communiqué sur leur site.

Pour rappel, il est possible de dénoncer n’importe quel dépassement de la part des opérateurs téléphoniques et internet (privés et publiques) sur le site officiel de l’ARPCE, section doléances.

Texte intégral du communiqué

Suite aux doléances exprimées par des abonnés concernant l’activation automatique des forfaits sur certaines offres lors de l’opération de rechargement de crédit, l’Autorité de régulation a enjoint lesdits opérateurs de demander, au préalable, aux abonnés la nature du rechargement désiré (crédit de rechargement ou forfait).

L’Autorité de régulation a également rappelé aux opérateurs de la téléphonie mobile l’obligation qui leur est faite d’informer les abonnés sur les conditions d’accès et les modalités de désinscription des différents offres et services.

source : ARPCE.dz