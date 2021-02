Achetez des terres dans la forêt amazonienne sur Facebook Marketplace

Vous pouvez si vous le souhaitez acheter des terrains dans la forêt amazonienne au Brésil, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur Facebook Marketplace, mais ce n’est pas sûr que ce soit tout à fait légal.

D’après un article de nos confrères de la BBC des énormes bouts de terrains l’équivalent d’un millier de terrains de foot est actuellement en vente sur Facebook Marketplace. La plupart des terres se trouve aux alentours de Rondônia, le territoire le plus touché par la déforestation.

Les internautes derrière ces annonces illégales occupent les terres appartenant aux peuples indigènes sans avoir obtenu de titre foncier. Les parcelles sont vendues à des industrie agricole illégales. D’après les vendeurs, il n’y aucun risque que l’Etat du Brésil s’intéresse à leur commerce.

D’un autre coté Facebook déclare “Nos politiques commerciales exigent des acheteurs et des vendeurs qu’ils se conforment aux lois et règlements”, affirmant être “prêt à travailler avec les autorités locales”. Par contre, le réseau social explique qu’il est impossible pour les modérateurs et ses algorithmes de repérer les annonces illégales.