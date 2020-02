Temps de lecture : < 1 minute

Depuis plus d’une année, il était devenu possible de réserver et de payer son billet d’avion au prix du moment directement en ligne grâce à la carte Edahabia d’Algérie Poste.

Un service similaire permet de payer différentes assurances chez certains prestataires, toujours via une procédure 100% en ligne, tous accessibles via le lien suivant :

>> Achat de billet d’avion et d’assurances en ligne

