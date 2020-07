Accéder à Tiktok depuis Instagram : Oui, c’est possible !

A l’ère des applications mobile, demandez à n’importe quelle personne adepte des réseaux sociaux, « quels sont les applications que vous utilisez le plus ? », et Instagram et Tiktok se partagerait certainement le podium, alors les associer est tout à fait logique, surtout pour avoir plus de visibilité, et c’est ce que ce tutoriel vous apprendra à faire.

Pour donner un accès plus facile à vos followers d’Instagram à votre compte Tiktok, il existe une méthode très facile, et en quelques étapes vous facilitez l’accès à vos autres plateformes, et serez débarrassé des copier-coller lorsqu’on vous demande votre identifiant Tiktok.

Comment faire ?

Tout d’abord, il est conseillé de mettre à jour les deux applications afin de ne pas rencontrer de problèmes. Ensuite, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Tiktok, rendez vous sur votre profil et appuyez sur les trois points en haut à droite.

Profil Tiktok

Une liste s’affichera, appuyez sur partager mon profil.

Liste s’affichant après avoir appuyé sur les trois points

Appuyez sur copier le lien.

Choix de partage de compte

Ouvrez l’application Instagram, et rendez vous sur votre profil.

Profil Instagram

Appuyez sur modifier mon profil, puis collez le lien dans la barre site web.

Coller le lien dans site web

Une fois ces étapes suivies, vous trouverez le lien de votre Tiktok dans la description de votre profil sur Instagram.

Pourquoi ajouter Tiktok à Instagram ?

Tiktok est plateforme jeune et drôle, mais copier à chaque fois les vidéos pour les reposter sur Instagram peut être très long et ennuyant, de même que devoir envoyer son profil ou son identifiant à chaque personne qui le demande, mais une fois ces étapes suivies, dès que quelqu’un se rend sur votre profil Instagram, il trouvera un lien direct vers votre Tiktok dans votre barre d’informations qui le redirigera directement vers l’application et vers votre profil.