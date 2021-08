9 applications qu’il faut absolument désinstaller

Un nouveau jour, nouvelle menace, c’est un virus qui s’appelle FlyTrap qui fait son apparition sur le Google Play Store dans certaines applications qu’il faut désinstaller.

En effet, des virus dissimulés dans des applications c’est le type d’attaque le plus utilisé, ce dernier virus nommé FlyTrap s’attaque à vos comptes Facebook, à l’heure actuelle on recense plus de 10 000 victimes de ce dernier.

De ce qu’on sait maintenant, il est effectivement présent dans les applications suivantes :