59 applications chinoises ‘dangereuses’ bannies en Inde

Le très sérieux journal indien Hindustan Times rapport que le gouvernement central du pays de Gandhi vient de décider de bannir quelque 59 applications chinoises pour des raisons de ‘sécurité nationale’.

Une décision qui intervient dans un contexte de colère populaire et un sentiment antichinois depuis l’assassinat par des militaires chinois de 20 soldats indiens dans une zone frontalière contestée.

Un ordre à appliquer

Ainsi, les constructeurs de smartphones ont été notifiés de la décision, les obligeant de bloquer les applications concernées sur les téléphones qu’ils ont commercialisés sur le territoire indien. On retrouve d’ailleurs dans la liste quelques applications connues comme TikTok, SHAREit et Clean Master.

Une menace politique

Dans une déclaration le ministre indien des Technologies de l’information a d’ailleurs déclaré que « La collection de ces données personnelles [par ces applications – ndlr] leur minage et le profiling hostile à la sécurité nationale… menace la souveraineté et l’intégrité de l’Inde.. Et nécessite des mesures urgentes ».

Les 59 applications chinoises interdites en Inde

TikTok, Shareit, Kwai

UC Browser, Baidu map

Shein, Clash of Kings

DU battery saver, Helo

Likee, YouCam makeup, QQ Newsfeed

Mi Community, CM Browsers

Virus Cleaner, APUS Browser

ROMWE, Club Factory, Newsdog

Beauty Plus, WeChat, UC News,

QQ Mail, Weibo, Xender, QQ Music

Bigo Live, SelfieCity, Mail Master

Parallel Space, Mi Video Call – Xiaomi

WeSync, ES File Explorer

Viva Video – QU Video Inc

Meitu, Vigo Video, New Video Status

DU Recorder, Vault- Hide

Cache Cleaner DU App studio

DU Cleaner, DU Browser

Hago Play With New Friends

Cam Scanner, Clean Master – Cheetah Mobile

Wonder Camera, Photo Wonder

QQ Player, We Meet, Sweet Selfie

Baidu Translate, Vmate, QQ International

QQ Security Center, QQ Launcher

U Video, V fly Status Video

Mobile Legends, DU Privacy