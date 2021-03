Encore plus de facilité dans Microsoft Teams

Microsoft compte apporter plusieurs modifications à Teams, son service de visioconférence. En premier lieu, le mode Présentateur permettra à l’utilisateur de changer l’emplacement du contenu et simuler une réunion dans un même endroit. Aussi, Microsoft va améliorer l’intégration de PowerPoint dans Teams grâce au mode PowerPoint Live.

En effet et afin de rendre les conversations vidéo plus attrayantes, Microsoft va intégrer le mode Présentateur. Ce mode permettra à l’orateur de personnaliser l’affichage du contenu lors d’une conférence. Il sera donc possible de placer vos diapositifs ou vos infographies dans un encadré au-dessus de votre épaule gauche par exemple.

En plus de ça, Microsoft compte améliorer l’intégration de son logiciel PowerPoint dans Teams avec une nouvelle fonctionnalité baptisée PowerPoint Live. Grâce à laquelle, les participants pourront accéder à leurs notes, aux diapositives et au chat, le tout via une interface spécifique. Ils pourront aussi naviguer entre les différentes diapositives à volonté.