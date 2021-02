Algérie Télécom s’est lancé dans un test de commutation, qui permettra à près de 2 millions d’abonnés de doubler leur vitesse de streaming allant d’une bande passante de 2 mégaoctets (Mbps) à 4 mégaoctets (Mbps). Les tests menés ces derniers jours, sur l’ensemble du territoire national, ont permis à Algérie Télécom d’enregistrer une amélioration significative auprès de la plupart des abonnés concernés.

Cette nouvelle amélioration est le résultat des projets qu’a entrepris Algérie Télécom dans le domaine de la modernisation des couches du réseau national de télécommunications de la source à la destination, notamment à travers la mise en place de nouveaux ports à base de fibres optiques, en parallèle de la mise à niveau et modernisation du réseau cuivre existant, pour assurer des débits plus élevés.

Notons que le processus est toujours en cours, outre l’exploitation des capacités permises par le système d’interconnexion de câbles sous-marins ORVAL / ALVAL, qui a également permis, pour rappel, d’assurer la stabilité du service Internet lors de la maintenance du câble sous-marin SeaMeWe4 pendant la mois de janvier dernier.

Algérie Télécom affirme la poursuite de ses efforts et investissements pour réhabiliter, moderniser et développer son réseau, afin d’assurer la continuité et la qualité de service fournie à tous ses clients.