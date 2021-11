500To sur un CD, est-ce vraiment possible

C’est une nouvelle technologie qui pourrait bien voir le jour, une technologie qui nous permettrait de stocker pas moins de 500 téraoctets sur un disque en verre à peine plus grand qu’un DVD Blu-Ray.

C’est au Royaume-Uni que nous vient cette nouvelle, et plus précisément de l’université de Southampton où on vient de publier des articles sur une nouvelle façon de stocker les informations sur un disque en verre, une nouvelle technologie dite 5D.

Selon la même étude, les données stockées peuvent être utilisables pour une très longue durée de temps 3.8 milliards d’années à en croire l’étude.

Mais on ne dispose pas de plus d’informations sur cette technologie, si elle pourra uniquement être utilisée à des fins de stockage et non d’utilisation quotidienne, si le temps d’accès à l’information est relativement long ou non.