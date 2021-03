5 sur 10 des smartphones les plus vendus sont des iPhones

2020 était une année intéressante pour Apple, qui s’affiche en leader un peu partout dans le monde, une nouvelle statistique intéressante, parmi les 10 smartphones les plus vendus dans le monde en 2020, la moitié d’entre eux sont des iPhone.

En effet, il semblerait que la marque de la pomme écrase tout sur son passage, dans le classement des smartphones les plus vendus au monde, les iPhones occupent 5 places avec biensur comme gagnant l’iPhone 11. Le smartphone Android le plus vendu est le Galaxy A51 de Samsung. La firme coréenne place 4 modèles dans le classement et Xiaomi s’empare de la seule place vacante.

Après l’iPhone 11 nous trouvons donc l’iPhone SE en deuxième position, puis l’iPhone 12 en troisième position suivie par les Galaxy A51, A21s, A01 et A11 respectivement dans la quatrième, cinquième, sixième et huitième place, la 7ième place quand à elle est occupée par l’iPhone 12 Pro Max. Les deux dernières places reviennent respectivement au Redmi Note 9 Pro et l’iPhone 12 Mini.