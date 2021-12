300 000 smartphones infectés ces 4 derniers mois

Le nombre est certainement plus élevé qu’on ne le pense, mais 300 000 smartphones c’est un nombre minimum infecté par ces nouvelles familles d’applications malveillantes dont le but est de voler vos données.

En effet, les chercheurs de ThreatFabric affirment que plus de 300 000 smartphones ont installés, ces 4 derniers mois, des applications conçues pour vous escroquer vos données, mots de passe et identifiants ainsi que coordonnées bancaires.

“En l’espace de seulement 4 mois, 4 grandes familles de malwares Android ont été déployées via le Google Play Store, ce qui a entraîné plus de 300 000 infections via plusieurs applications”, affirme ThreatFabric.