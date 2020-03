Temps de lecture : < 1 minute

Sensor Tower, un gros éditeur d’applications mobile basé en Californie vient de se voir la totalité de ses applications retirées du Google Play Store. La raison ? la même que pour Cheetah Mobile : atteinte à la vie privée des utilisateurs et violation des conditions d’utilisation de la boutique d’applications de Google.

Ainsi, une vingtaine d’applications de réseau virtuel privé (VPN) et de bloqueurs de publicité (AdBlock) appartenant à Sensor Tower ont été retirées cette semaine du Play Store après que des chercheurs en sécurité informatique ont mis au jour de graves pratiques trompeuses.

Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit

Le site américain Buzzfeed a rapporté que ces applications demandaient l’installation d’un certificat root sur l’appareil en question qui ‘cache’ à Play Protect (mécanisme de défense de Google), leurs activités illégales.

Cette procédure permet à ces applications de collecter toutes les données du trafic qui entre et sort du téléphone de l’utilisateur, et les envoie vers les serveurs de la firme. On se doute qu’après avoir été triées, ces dernières sont revendues à des sociétés de statistiques et autres agences publicitaires.

Les applications en question

Totalisant plus de 35 millions de téléchargements, les applications visées par ce ban doivent être désinstallées au plus vite, car n’étant plus prises en charge par le Google Play Store.

Il est aussi bon de mentionner que tout cela s’applique aussi à l’App Store d’Apple, vu que les applications en question y étaient aussi présentes avoir d’être retirées.

Les applications concernées sont :

Adblock Mobile

Free and Unlimited VPN

Mobile Data

Adblock Focus

Luna

WiFi Rocket

Wi-Fi Booster

Adblock Mobile 32 bit

Adblock Mobile

Wi-Fi Cheetah

Adblock WuFu

AdTerminator

Hotspot VPN

Von VPN Proxy

Wi-Fi Guard

